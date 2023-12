Baskets in der Champions League Roel Moors: „Wir müssen nicht rechnen, wir müssen gewinnen“

Von der Papierform her sollte Breogan durchaus schlagbar sein, so wie es die Baskets im Hinspiel beim 86:71 ja auch gezeigt haben. Die Spanier stehen in der Champions League mit zwei Siegen und drei Niederlagen da. In der spanischen Liga läuft es noch schlechter, da weist das Team erst vier Siege bei zehn verlorenen Spielen auf und ist aktuell Tabellenvorletzter der ACB. Doch in der Champions League ist das Team aus der Nähe des berühmten Wallfahrtsortes Santiago de Compostela in dieser Saison daheim noch ungeschlagen. Gegen Bursaspor siegten sie in ihrer Heimstätte Pazo dos Deportes mit 68:48, Holon bezwangen sie zu Hause mit 82:72. „Wir sind die bessere Mannschaft, aber das heißt nichts, wenn wir so spielen wie zuletzt“, sagte Moors.