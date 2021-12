Telekom Baskets gegen Syntainics MBC : Gewinnen Sie Karten für das Baskets-Spiel am 26. Dezember

Bonn Am 2. Weihnachtsfeiertag treffen die Telekom Baskets Bonn im Bundesliga-Heimspiel auf den Syntainics MBC. Der GA verlost 9x2 Karten für das Spiel im Telekom Dome.

Senden Sie uns Ihre Antwort und Ihren vollständigen Namen per E-Mail an online@ga.de, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt und können die Tickets dann im Haupthaus des General-Anzeigers in Bonn-Dransdorf abholen. Bei den Spielen der Telekom Baskets gilt die 2G-Regel sowie Maskenpflicht in der Halle und auch am Sitzplatz.