Vor dem Spiel gegen Hamburg Baskets-Coach Roel Moors fordert „Energie und Mentalität“

Nach der Partie geht es für die Magentafarbenen nahezu ohne Pause weiter. Ob schon Heiligabend wieder ein Training angesetzt wird, wollte Moors später entscheiden, sicher ist aber, dass am 25. Dezember eine Einheit ansteht, bevor das Team danach gen Rostock reist. Dort treten die Baskets am 26. Dezember um 17 Uhr bei den Seawolves an. „Auch da werden wir sicher erst am frühen Morgen wieder in Bonn sein, daher haben wir die Abläufe am 27. Dezember noch nicht geplant“, erklärt Moors. Nach einem Trainingstag am 28. Dezember erwarten die Bonner dann am 29. Dezember um 20 Uhr die Bamberg Baskets im Telekom Dome. Und für Moors ist klar: „Das ist ein straffes Programm. Wenn man gewinnt, ist das alles kein Problem.“ Wenn nicht, diesen Gedanken lässt der Baskets Chefcoach erst einmal offen.