Telekom Baskets verlieren gegen Rasta Vechta Herber Dämpfer zum Auftakt

Doch der Grund für den Spielausgang war nicht allein bei den Aufsteigern zu suchen: „Wir haben uns nicht gut genug an den Gameplan gehalten und defensiv zu viele Fehler gemacht“, räumte Watson nach der Partie ein. Das Hauptproblem der Baskets: Sie bekamen Rasta-Spielmacher Tommy Kuhse nur bedingt in den Griff. Schafften sie es, den ausgebufften Glatzkopf zu kontrollieren, lief es für die Baskets besser, doch es gelang zu selten und Kuhse dirigierte Rasta in seinen stattlichen 37 Minuten Spielzeit souverän und punktete zudem beinahe nach Belieben.