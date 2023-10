Telekom Baskets verlieren gegen Rasta Vechta Dämpfer zum Auftakt

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit (43:43) starteten die Baskets gut in die zweite Hälfte und eroberten erstmals die Führung, mussten die Hausherren dann aber ein Stück weit davonziehen lassen. Denn nach einer kurzen Phase unter Kontrolle der Bonner Defensive, befreite sich Kuhse mit fünf Punkten in Folge und führte sein Team sicher gegen Baskets, die gegen die Niederlage ankämpften und in der Schlussphase noch ein bisschen Pech hatten. Die Niederlage war dennoch nicht unverdient. „Wir haben uns nicht gut genug an den Gameplan gehalten und defensiv zu viele Fehler gemacht“, räumte Watson nach der Partie ein.