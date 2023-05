Gegner steht fest Telekom Baskets treffen in den Playoffs auf Chemnitz

Das zweite Viertel war allerdings nicht ganz nach Bonner Wunsch verlaufen, Ulm hatte sich nach dem anfänglichen Bonner Ansturm berappelt und spielte jetzt deutlich sichtbar um die Chance, in der Tabelle noch zu klettern. Der Baskets-Vorsprung blieb relativ stabil und doch forderte Iisalo in einer weiteren Auszeit mehr Struktur: „Es gibt keinen Grund zur Hektik“, rief er gegen die Stimmung in der Halle an.