Spiel gegen Frankfurt Skyliners : Telekom Baskets Bonn gehen selbstbewusst in die Playoffs

Auch Neuzugang Oleksandr Lypovyy gehört zu gut gewählten Personalien von Tuomas Iisalo. Das bewies der Ukrainer zuletzt gegen die Riesen Ludwigsburg. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Die Telekom Baskets Bonn können in Frankfurt den Einzug in die K.o.-Runde sichern und die Skyliners an den Rand des Abgrunds spielen.