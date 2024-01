108:83-Sieg gegen die EWE Baskets Telekom Baskets überrollen Oldenburg nach deutlicher Steigerung

Nach einem munteren offensiven Auftakt mit einigen Führungswechseln fanden zunächst die Gastgeber besser in die Partie. Entscheidender Faktor dafür: Geno Crandall. Der nachverpflichtete Guard, der in der vergangenen Saison noch unter Moors in Göttingen gespielt hatte, brachte nach seiner Einwechslung viel Energie in die Partie und seine Farben mit einem Dreier sowie einem Korberfolg plus Bonusfreiwurf mit 15:12 in Führung (6. Minute). Ebenso wichtig: Auch in der Verteidigung packten die EWE Baskets nun energischer zu. Als die „Donnervögel“ die Angriffsuhr runterverteidigten und Len Schoormann per Dreier kurz vor der Viertelpause traf, stand es 28:21.