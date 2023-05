80:71 gegen Ludwigsburg Baskets gewinnen erstes Halbfinalspiel

Bonn tat sich im ersten Drittel enorm schwer. Viele Würfe, auch aus unmittelbarer Korbnähe wollten ihr Ziel nicht finden oder wurden geblockt. Und so konnte Ludwigsburg nach anfänglicher Bonner 9:5-Führung das Spiel früh drehen und seinerseits nach Dreiern von Jacob Partick und Will Cherry mit 13:9 vorlegen. Die Trefferquote der Baskets blieb schlecht, lag am Ende des ersten Durchgangs bei nur 29 Prozent. Ludwigsburg zeigte sich zielsicherer und beendete den ersten Abschnitt mit einer 23:16-Führung.