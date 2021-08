126:63-Sieg in Bonn : Telekom Baskets gewinnen erstes Testspiel gegen Köln

Bonn Die Telekom Baskets Bonn haben ihr erstes Testspiel der Sommervorbereitung klar gewonnen. Gegen den Drittligisten RheinStars Köln kam das Team von Cheftrainer Tuomas Iisalo zu einem 126:63-Erfolg.

13 Assists von Spielmacher Parker Jackson-Cartwright, zusammengerechnet 40 Punkte der beiden Center Leon Kratzer und Michael Kessens und ein am Ende deutlicher 126:63 (33:16, 38:15, 25:25, 30:7)-Erfolg gegen den ProB-Ligisten RheinStars Köln: Die Telekom Baskets haben sich in ihrem ersten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison der Basketball-Bundesliga ansprechend präsentiert. „Wir haben erst eineinhalb Wochen trainiert, es ist noch sehr früh. Aber ich bin mit der Leistung heute zufrieden“, sagte der neue Bonner Cheftrainer Tuomas Iisalo.

Der Finne ließ Jackson-Cartwright, Karsten Tadda, Jeremy Morgan, Justin Gorham und Kratzer starten. Schon in den ersten Minuten wurden die körperlichen Vorteile der Hausherren unter den Körben deutlich: Kratzer und der eingewechselte Michael Kessens erzielten die ersten elf Punkte der Baskets. Nach noch relativ ausgeglichenen fünf Auftaktminuten setzte sich Bonn kontinuierlich ab, das Team erspielte sich immer wieder durch schnelles Passspiel offene Dreier. So zum Beispiel zum 22:10-Zwischenstand durch Tim Hasbargen, dessen erfolgreichen Distanzwurf Iisalo mit einem erfreuten „yes, yes“ kommentierte.

Mit einer 96:56-Führung starteten die Bonner in den Schlussabschnitt, in dem sie Tempo und Intensität wieder erhöhten. Der stark aufspielende Justin Gorham machte die 100 Punkte voll, Ward spielte fast das gesamte Viertel durch, agierte dabei auf der Point-Guard-Position und wusste in etwas ungewohnter Rolle durchaus zu überzeugen. Am Freitag reisen die Baskets ins einwöchige Trainingslager nach Calais.