Mit starker Defense zum 88:74 Telekom Baskets Bonn gewinnen gegen Bamberg

Und seine Spieler hatten ihm zugehört. Die Baskets gingen von Beginn an in der Defensive hochkonzentriert und motiviert zu Werke. Vor allem der zuletzt so unglücklich agierende Kennedy. Dem Kanadier gelangen gleich die ersten Punkte. Zudem griff er sich schnell zwei Defensivrebounds, sorgte mit seinen langen Händen für einen Offensivrebound und verteidigte stark mit vollem Körpereinsatz gegen den bulligen Bamberger Center Filip Stanic. Auch suchten die Kollegen den langen Center unter dem Korb immer wieder, seine Ausbeute blieb dabei aber bescheiden.