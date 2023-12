Harald Frey nicht zu stoppen Telekom Baskets gewinnen mit 102:94 gegen Braunschweig

Harald Frey hat die Telekom Baskets zum vierten Sieg in Serie in der Basketball-Bundesliga geführt. Beim 102:94 (29:27, 31:28, 24:19, 18:20)-Erfolg in Braunschweig bekamen die Basketball-Löwen von Club-Besitzer und Weltmeister Dennis Schröder den Bonner Spielmacher nie in den Griff. Für die Mannschaft von Cheftrainer Roel Moors war es der Start in einen arbeitsreichen Dezember, in dem für die Baskets neun Spiele auf dem Terminplan stehen. Nachdem der Vertrag von Ike Udanoh unter der Woche nicht verlängert worden war, stand nach zwei Kurzeinsätzen erstmals der rekonvaleszente Thomas Kennedy in der Mannschaft und absolvierte mit vier Punkten, vier Rebounds und zwei Ballgewinnen eine aus Bonner Sicht sehr erfreuliche Partie.