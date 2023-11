Champions League Telekom Baskets gewinnen gegen Rio Breogan mit 86:71

In der dunklen Halle stand der größte Erfolg der Telekom Baskets visualisiert im gleißenden Licht: Karsten Tadda hatte den Pokal in Form des stilisierten Netzes auf dem Podest an der Freiwurflinie platziert. Dann folgten alle Blicke im mit 3720 Zuschauern gut besuchten Telekom Dome dem Banner, das zur Feier einer grandiosen historischen Saison an die Hallendecke schwebte, wo es immer an den bisher größten Erfolg der Telekom Baskets erinnern soll: Champions-League-Sieger 2022/23. Das Licht ging an. Und die Baskets auf dem Feld feierten das Banner mit einem Feuerwerk. Gegen Rio Breogan hatte die Mannschaft von Cheftrainer Roel Moors alles im Griff und schickte den überforderten Tabellenletzten der ersten spanischen Liga mit einer 71:86 (9:19, 16:28, 22:16, 24:23)-Pleite zurück nach Galicien.