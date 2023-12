108:94-Erfolg gegen Hamburg Telekom Baskets stoppen Niederlagenserie

Die Telekom Baskets haben ihre Niederlagenserie gestoppt. Nach wettbewerbsübergreifend zuletzt vier Pleiten in Folge besiegten die Bonner die Veolia Towers Hamburg in der Bundesliga verdient mit 108:94 (31:19, 21:28, 25:17, 31:30). Topscorer der Partie wurde Glynn Watson mit 29 Zählern. Das Team von Cheftrainer Roel Moors kletterte damit in der Tabelle an den Norddeutschen vorbei und steht nun auf Rang sechs. Für die Baskets geht es schon am zweiten Weihnachtsfeiertag bei den Rostock Seawolves weiter.