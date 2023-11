Gala im 1000. Bundesligaspiel Telekom Baskets gewinnen in Göttingen mit 101:77

Göttingen · In Göttingen haben die Telekom Baskets am Sonntag mit 101:77 gewonnen. Damit war das 1000. Spiel der Baskets in der Bundesliga ein voller Erfolg.

19.11.2023 , 17:31 Uhr

Für den Trainer Roel Moors war das Spiel ein Erfolg. (Archivbild) Foto: dpa/Swen Pförtner

Von Tanja Schneider