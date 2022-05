95:88 Auswärtssieg bei den Hamburg Towers : Baskets spielen perfekte Serie und stehen im Halbfinale

Hamburg Die Telekom Baskets Bonn gewannen am Freitagabend ihr drittes Spiel in der Playoff-Serie gegen die Hamburg Towers mit 95:88. Damit ziehen die Bonner mit einer perfekten 3:0-Serie ins Halbfinale ein.

Nach einer 5-Punkte-Führung im ersten Viertel glitt das Spiel den Bonnern in Vierteln zwei und drei ein wenig aus den Händen, man ging mit einem Rückstand von elf Punkten in das letzte Viertel, in welchem die Bonner zwei Gänge hochschalten konnten und das Spiel gewannen. Bester Werfer für die Baskets war ein weiteres Mal Parker Jackson-Cartwright, er erzielte 31 Punkte.