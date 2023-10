100:73-Sieg über Mitteldeutschen BC Telekom Baskets Bonn gelingt Befreiungsschlag gegen den MBC

Der Bonner Fanblock knüpfte jedenfalls mit einer stimmungsvollen Choreo an ihren Support nach der Tübingen-Niederlage an. „Einmal Bonner, immer Bonner“ und „Der verlorene Sohn kehrt zurück“ hielten die Südtribünler in großen Lettern hoch und dazu das Trikot mit der 12. Eigentlich wollten sie Florian Koch beim ersten Heimspiel so begrüßen, doch der Publikumsliebling lag nach einer Rücken-OP im Krankenhaus. Nun stand er am Spielfeldrand und wischte sich die Tränen aus den Augen. Seine Kollegen freuten sich für ihn und klopften ihm begeistert auf die Schulter. Die Stimmung passte, die Fans schalteten schnell auf Anfeuerung um.