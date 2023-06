Ausgleich im Finale um die Meisterschaft Telekom Baskets Bonn gewinnen zweites Spiel gegen Ulm

Die Baskets kamen mit der zuletzt gewohnten Startformation aus TJ Shorts, Tyson Ward, Jeremy Morgan, Finn Delany und Leon Kratzer aufs Feld, zeigten sich aber deutlich präsenter als noch am Freitag bei der 73:79-Niederlage in Spiel eins. Minute um Minute setzten sich die Hausherren von den Ulmern ab. Spätestens als Sebastian Herrera per Dreier zum 22:14 traf, musste ratiopharm-Coach Anton Gavel eine Auszeit nehmen (8. Minute). Mit einem zehn Punkte Vorsprung endete der erste Abschnitt für die Hausherren: 26:16.