Heimspiel am 12. Mai Gewinnen Sie Tickets für das Baskets-Spiel gegen Ludwigsburg

Nun stehen nach dem Auswärtssieg in Bamberg das Heimspiel gegen Würzburg und das Auswärtsduell in Berlin an. Anschließend sind die Bonner wieder zu Hause gefordert. Am Sonntag, 12. Mai, tritt die Mannschaft von Roel Moors gegen die MHP Riesen Ludwigsburg an. Anwurf ist um 15.30 Uhr.