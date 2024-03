Heimspiel am 26. März Gewinnen Sie Tickets für das Baskets-Spiel gegen Oldenburg

Drei Auswärtsspiele hatten die Telekom Baskets Bonn zuletzt hintereinander in der Bundesliga. Die vergangenen zwei Spiele verloren die Baskets, sowohl in Heidelberg als auch in München setzte es Niederlagen. Das nächste Bundesligaspiel ist erneut ein Auswärtsspiel, am 20. März steht das Duell in Ludwigsburg auf dem Spielplan.