Heimspiel am 27. April Gewinnen Sie Tickets für das Baskets-Spiel gegen Rostock

Nach dem kommenden Auswärtsspiel in Crailsheim steht für die Mannschaft von Roel Moors am letzten April-Wochenende das nächste Bundesliga-Heimspiel an. Die Baskets treffen am Samstag, 27. April, auf die Rostock Seawolves. Anwurf ist um 18.30 Uhr.