Heimspiel gegen Alba Berlin Gewinnen Sie Tickets für das Baskets-Spiel am 29. April

Die Telekom Baskets haben nach einer intensiven Partie gegen SIG Strasbourg das Top Four in der Basketball-Champions-League erreicht. Das Final4-Turnier der Champions League findet am 12. und 14. Mai in Malaga statt. Und auch in der Basketball-Bundesliga läuft es für die Telekom Baskets gut, zuletzt gewannen die Bonner mit 86:42 gegen Medi Bayreuth.