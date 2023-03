Heimspiel gegen Hamburg Towers Gewinnen Sie Tickets für das Baskets-Spiel am 1. April

Nach dem Auswärtsspiel in Chemnitz und dem Heimspiel gegen Ludwigsburg Ende März steht für die Baskets mit dem Start in den neuen Monat gleich das nächste Heimspiel in der Liga an. Das Team von Tuomas Iisalo trifft am Samstag, 1. April, auf die Hamburg Towers. Anpfiff ist um 18 Uhr.