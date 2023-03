Heimspiel gegen Manresa : Gewinnen Sie Tickets für das Baskets-Spiel am 14. März

Gewinnen Sie Tickets für das Baskets-Spiel am 14. März

Bonn Die Telekom Baskets Bonn spielen am 14. März in der Champions League gegen Baxi Manresa. Für das Heimspiel verlosen wir 10x2 Karten.

Für die Telekom Baskets läuft es in der Champions League optimal. Die bisherigen Gruppenspiele gegen Manresa, Vilnius und Istanbul konnte das Team von Cheftrainer Tuomas Iisalo gewinnen.

Die Serie der ungeschlagenen Spiele in der Champions League wollen die Baskets auch im kommenden Heimspiel fortsetzen. Am Dienstag, 14. März, ist Baxi Manresa zu Gast in Bonn, Anpfiff ist um 20 Uhr. Für das Spiel der Baskets gegen Manresa verlosen wir 10x2 Karten.