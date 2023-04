Heimspiel gegen Ulm Gewinnen Sie Tickets für das Baskets-Spiel am 7. Mai

Nach dem Heimspiel gegen Braunschweig und zwei Auswärtsspielen in Göttingen und in Bamberg steht für das Team von Tuomas Iisalo am ersten Mai-Wochenende das nächste Heimspiel an. Zu Gast im Telekom Dome am Sonntag, 7. Mai, ist dann Ratiopharm Ulm. Anpfiff ist um 15 Uhr.