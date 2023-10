91:86-Erfolg in der Bundesliga Telekom Baskets Bonn gewinnen erneut in Ludwigsburg

Allerdings ließen auch die Ludwigsburger nach der Pause nicht nach. Ludwigsburgs Co-Trainer David McCray forderte in der Halbzeit bessere Ballbewegung und schnellere Entscheidungen. Und seine Akteure taten, wie ihnen geheißen. Dreier von Jayvon Graves, Jonathan Bähre und Desure Buie – und die Gastgeber hatten auf 48:49 verkürzt (24.). Jetzt wurde es ein offener Schlagabtausch. Die Bonner konterten mit Distanzwürfen von Frey, der zudem Turudic per Alley-oop bediente, und zwei Mal Griesel; Buie ebenfalls von weit draußen traf weiter für die Ludwigsburger – und so hatten sich die Baskets wieder auf 60:51 abgesetzt (26.). Bis zum Ende des dritten Viertels hieß es gar 75:63.