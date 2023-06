Ein Feuerwerk zum Ausgleich Telekom Baskets Bonn gewinnen zweites Spiel gegen Ulm

Am MagentaSport-Mikrofon gab Gavel zu: „Wir haben heute eine Abreibung bekommen. Jetzt brauchen wir eine Antwort.“ Der übliche Mechanismus in solchen Fällen bemüht die Tatsache, dass eine Niederlage mit einem Punkt genauso eine ist, wie eine mit 30 Zählern Differenz. Dennoch gibt diese Demonstration den Baskets Rückenwind mit nach Ulm, wo sie mindestens eines der beiden Spiele am Mittwoch oder Freitag gewinnen müssen, um die Chance auf den Titelgewinn zu erhalten. Dass die Baskets diese Leistung wiederholen, ist wahrscheinlicher, als ein neuerlicher Auftritt wie am Freitag.