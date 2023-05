Erfolg in der Champions League Basketball-Deutschland gratuliert den Baskets zum Sieg

Ein weiterer Nutzer schreibt: „Heute sind wir alle Bonner! Genießt es. Habt ihr alles genauso verdient!“ Mehr als einhundert Nutzerinnen und Nutzer gratulieren den Baskets zu ihrem 77:70-Sieg gegen Hapoel Jerusalem unter dem Twitter-Post des Vereins. Auch auf Facebook kommentieren mehrere Hundert Fans den Siegerbeitrag. Das unterlegene Team gratuliert den Baskets: „Congratulations to Telekom Baskets for a massive display of basketball and sportsmanship“, twittert der Verein.