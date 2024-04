Teddy Bear Toss Bei den Baskets fliegen die Plüschtiere

Jeder darf so viele und so große Plüschis mitbringen, wie er möchte, nur neu müssen sie sein. Sollte jemand noch keines haben oder seines vergessen: Der „Mariefant“ hilft. Der Plüschelefant ist das Maskottchen der Kinder- und Jugendmedizin im Marienhospital, jeder kleine Patient bekommt einen solchen Tröster. Am Sonntag werden Mariefanten im Telekom Dome an einem Stand in der Nähe des Fanshops zu kaufen sein. Einer kostet 15 Euro, der Reinerlös geht wieder in neue Mariefanten.