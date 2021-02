Neuverpflichtung : Telekom Baskets Bonn holen Isaiah Philmore zurück

Bonn Die Telekom Baskets Bonn haben die erste Nachverpflichtung der laufenden Spielzeit verkündet. Power Foward Isaiah Philmore verstärkt das Team. Der 31-Jährige lief bereits für die Bonner auf.

Isaiah Philmore kehrt zu den Telekom Baskets Bonn zurück. Wie der Basketball-Bundesligist am Dienstagnachmittag mitteilte, unterschreibt der Power Forward, der auch als Center eingesetzt werden kann, einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit. Der 31-Jährige lief schon in der Saison 2015/16 für die Bonner auf und spielte zuletzt zweieinhalb Jahre für den rumänischen Erstligisten CSU Sibiu. Nun nutzte er für die Rückkehr auf den Hardtberg eine Ausstiegsklausel.

In Rumänien kam der 2,03 Meter große Philmore zuletzt auf 16,8 Punkte, 5,6 Rebounds und 1,5 Assists pro Spiel. Neben den Bonnern spielte der 2,03 Meter große Philmore in der Bundesliga auch für Ratiopharm Ulm, die Walter Tigers Tübingen und die EWE Baskets Oldenburg. Der Deutsch-Amerikaner wird im Laufe des Nachmittags in Bonn erwartet und soll nach drei nötigen negativen Corona-Tests am Donnerstag erstmals mit dem Team trainieren.