Erster Neuzugang bekanntgegeben Telekom Baskets holen „Big Man“ mit feinem Händchen

Bähre startete nach dem Studium an den Universitäten von Asheville und Clemson in North Carolina startete er seine Profikarriere 2021 in Ludwigsburg. In seiner Rookie-Saison konnte sich „J.B.“ unter Cheftrainer und Defense-Spezialist John Patrick behaupten und zog 2022 mit Ludwigsburg sowohl ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft als auch ins Champions League Final Four ein. Bereits im zweiten Profi-Jahr stand er in 23 von 37 Spielen unter Coach Josh King in der Starting-Five und erreichte abermals das BBL-Halbfinale.