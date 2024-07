Verstärkung aus Göttingen Baskets holen zielsicheren Distanzschützen

Vier Wochen sind es noch, bis die Spieler der Telekom Baskets Bonn auf den Hardtberg kommen, um ihre Arbeit aufzunehmen. Fünf bewährte Kräfte kommen dann zurück, für sechs weitere wird es die erste Reise an ihre neue Arbeitsstelle sein. Den sechsten Neuen haben die Baskets am Mittwoch verpflichtet und damit ihren Stammkader für die Saison 2024/25 vervollständigt. Mit Bodie Hume kommt ein zielsicherer Scharfschütze in den Telekom Dome, der als Small Forward auflaufen soll.