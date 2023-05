Telekom Baskets Bonn Tuomas Iisalo und TJ Shorts als Saisonbeste ausgezeichnet

Unter lautstarkem Beifall sowie „MVP, MVP“- und „Iisalo, Iisalo“-Sprechchören der 6000 Besucher übergab Jens Staudenmayer, sportlicher Leiter der BBL, die entsprechenden Trophäen an zwei der zentralen Figuren der Bonner Erfolgsgeschichte. Der Ausgang der Wahl war sicher keine Überraschung, nachdem die Baskets den erst in der vergangenen Spielzeit neu aufgestellten Club-Rekord von 26 Bundesliga-Saisonsiegen aus 34 Partien in dieser Spielzeit mit 32 Erfolgen aus 34 BBL-Begegnungen erneut gebrochen hatten und als Spitzenreiter in die Playoffs einzogen.