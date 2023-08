Ersatz für verletzten Kennedy Telekom Baskets holen Ike Udanoh

Der in Detroit geborene US-Amerikaner, der auch einen nigerianischen Pass besitzt, begann seine Profikarriere bereits 2012 in Ungarn. Über diverse Stationen etwa in Österreich, Kasachstan oder Finnland spielte er sich schließlich nach Frankreich und Italien zu europäischen Topclubs. Seitdem hat er auch regelmäßig in europäischen Wettbewerben wie der Champions League (mit Cantu, Trieste und Strasbourg) oder dem Eurocup (mit Venezia) gespielt. In Finnland trainierte Udanoh übrigens bei Tapiolan Honka in der Saison 2014/15 unter einem gewissen Tuomas Iisalo – dem Coach, der die Baskets in der vergangenen Saison zum Champions-League-Sieger machte.