Basketball Telekom Baskets Bonn stehen im Finale um die Meisterschaft

Die Ludwigsburger demonstrierten von Beginn an, dass sie noch keine Lust auf die Sommerpause hatten. Riesen-Trainer Josh King hatte Justin Johnson für Tommy Kuhse in den Kader geholt, in der Hoffnung, damit gegen das Bonner Übergewicht beim Rebound angehen zu können. Baskets-Cheftrainer Tuomas Iisalo musste wieder auf Collin Malcolm verzichten, Jeremy Morgan stand wieder in der Startformation. Baskets-Kapitän Karsten Tadda musste die Partie nach einem kleinen Eingriff am Rücken von zu Hause aus verfolgen, er fällt für den Rest der Saison aus.