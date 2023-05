Weltpokal der Clubs Telekom Baskets spielen im Intercontinental Cup

So treten die Sieger der Basketball Africa League (BAL), der Champions League America, der europäischen Champions League (BCL) sowie der NBA G League Ignite, einer Nachwuchsliga der NBA, an. Zudem kommt ein Team aus China und ein sechster Club, den die Fiba noch bestimmen will. Im Vorjahr gewann BCL-Sieger Lenovo Teneriffa das Turnier.