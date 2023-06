Sponsoring des Bonner Bundesligisten „Die Telekom steht zu den Baskets“

Ein kurzfristig anberaumter Interviewtermin zwischen zwei Playoffspielen. Die Telekom Baskets stehen im Finale um die deutsche Meisterschaft. In der Serie gegen ratiopharm Ulm liegen sie mit 1:2 hinten, wollen am Freitagabend in Ulm ausgleichen. Mit Hilfe moderner Technik wird das Gespräch von verschiedenen Standorten – Hotelzimmer in Ulm und zwei Homeoffices in einem Besprechungsraum der Bonner Konzernzentrale zusammengeführt. Die Deutsche Telekom verkündet, dass sie ihr Engagement bei den Telekom Baskets wieder aufstockt. Nach den ursprünglichen Kürzungen zahlt der Telekommunikationsriese eine Million zusätzlich – und erklärt, warum. Mit Michael Hagspihl, zuständig für das konzernweite Sponsoring der Telekom, und Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich sprachen Tanja Schneider und Marcel Wolber.