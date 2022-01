Bonner Spielmacher : Jackson-Cartwright macht beim Baskets-Sieg gegen Bamberg 40 Punkte

Bonn Die Telekom Baskets haben am Sonntag einen klaren Sieg gegen Bamberg erspielt. Herausragend zeigte sich dabei der Bonner Parker Jackson-Cartwright.

"MVP, MVP!", skandierten die 750 Fans im Telekom Dome schon eine Minute vor Spielende. Parker Jackson-Cartwright trat an die Freiwurflinie und markierte seine Punkte 38 und 39 zum 92:79 gegen Brose Bamberg. Einer sollte noch hinzukommen. Damit ragte der kleine Aufbauspieler aus einer starken Mannschaftsleistung heraus und verdiente sich die Bekundungen der Fans, die ihn als wertvollsten Spieler der Liga, den MVP, sehen.

Beim 95:81 (27:21, 25:18, 16:20, 27:22) zeigte sich die Mannschaft von Cheftrainer Tuomas Iisalo gut erholt von zuletzt drei Niederlagen in Serie. Nach einem starken Auftaktviertel, in dem PJC bereits 19 Punkte auf dem Konto hatte und einer 52:39-Halbzeitführung kamen die Gäste im dritten Abschnitt besser ins Spiel und brachte die Baskets im Schlussviertel noch kurz in Bedrängnis. Bei nur noch fünf Punkten Vorsprung (79:74, 35.) nahm Iisalo eine Auszeit, nach der seine Mannschaft mit dem seit Saisonbeginn stetig gesteigerten Selbstvertrauen das Gaspedal drückten.