Telekom Baskets Bonn Janne Müller unterschreibt Vertrag bis 2027

Gleichzeitig verabschieden die Baskets ihren Athletiktrainer. Jakov Kosovac geht nach einer Saison in Bonn zurück in seine kroatische Heimat. „Ich bin sehr dankbar, dass ich die vergangenen zehn Monate in einer so großartigen Basketball-Community wie den Telekom Baskets verbringen durfte, mit tollen Fans und großartigen Menschen im Verein. Leider werde ich meinen Aufenthalt aus persönlichen Gründen nicht verlängern können. Es war eine wahre Freude, Teil dieser Organisation zu sein, und ich bin mir sicher, dass der Trainer- und Betreuer-Stab sowie die Spieler das Team in Zukunft zu viel Erfolg führen werden“, sagt Kosovac.