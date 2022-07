Leistungsträger bleibt : Telekom Baskets verlängern mit Jeremy Morgan

Bonn Der Kader der Telekom Baskets Bonn für die kommende Saison nimmt weiter Gestalt an: Leistungsträger und Flügelspieler Jeremy Morgan wird weiterhin für die Bonner spielen.

Cheftrainer Tuomas Iisalo freut sich über die weitere Zusammenarbeit mit dem 27-Jährigen. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir ein weiteres Jahr mit Jeremy zusammenarbeiten können. Er war in der vergangenen Spielzeit einer unserer wichtigsten Spieler. Wie wertvoll er für die Mannschaft ist, drückt sich nicht allein durch seine Statistiken aus“, teilt der Coach mit. In 33 seiner 34 Spiele für die Baskets stand er in der Starting Five. Im Schnitt kam er dabei auf 13,1 Punkte.