Telekom Baskets Bonn Jeremy Morgan vor Comeback bei den Baskets

„Ich bin sehr stolz auf die Leistung in den beiden letzten Spielen“, sagt Iisalo. „Man merkt keine Müdigkeit. Wir haben diese Spiele für unsere Weiterentwicklung so gut wie möglich genutzt. Das Tempo in unserem Spiel ist wieder besser als in den vergangenen zwei Monaten.“ Er will, dass sich so wenig wie möglich ändert, ehe die wichtigsten Spiele der Saison beginnen. Und weil wenig Zeit zu trainieren war, mussten die Anpassungen und Feinjustierung eben während der Spiele erfolgen – auch bei hohen Führungen nahm der akribische Finne folglich Auszeiten und korrigierte.