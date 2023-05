Verletzter Star der Telekom Baskets Jeremy Morgans langer Weg zurück

Als das Unglück passierte, packte seine Mutter gerade ihren Koffer. Es war Weihnachten. Cris Morgan wollte am nächsten Tag zu ihrem Sohn nach Bonn fliegen. Während sie ihre Sachen zusammenlegte, lief das Spiel der Telekom Baskets gegen die Niners Chemnitz. Den Anfang hatte sie verpasst. Und irgendwann stellte sie fest, dass etwas nicht stimmte. „Sie hat meinen kleinen Bruder angerufen“ erzählt Jeremy Morgan. „Wo ist Jeremy“, hat sie ihn gefragt, „da stimmt doch was nicht.“ Der Bruder versuchte sie zu beruhigen: „Alles nicht so schlimm.“