Baskets-Sieg gegen Oldenburg „Wir haben die Energie von unseren Fans genutzt“

Glynn Watson trat an die Freiwurflinie, auf sein gerade noch schmerzverzogenes Gesicht schlich sich ein Lächeln. Der Spielmacher der Telekom Baskets war unter Druck. Es stand 98:81, die Partie war bei nur noch 16 Sekunden auf der Uhr längst entschieden. Aber er wusste, was sein Team jetzt von ihm erwartete: Gebäck. Wer den 100. Punkt erzielt, muss eine Runde ausgeben. In den unteren Spielklassen ist das gerne eine Kiste Bier, bei den Profis werden Donuts bevorzugt.