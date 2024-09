Interview mit Thomas Kennedy „Niemand soll gern gegen uns spielen“

Thomas Kennedy soll den Baskets geben, was in der vergangenen Saison fehlte: Führungsqualität. In seinem zweiten Jahr als Profi traut Trainer Roel Moors das dem Kanadier zu. Kennedy hat am College Erfahrung als Teamkapitän gesammelt und freut sich auf die Aufgabe. Mit Tanja Schneider sprach der 24-Jährige über seine Mannschaft und ihre Stärken und Ziele, seine neue Aufgabe, die Golf-Rivalität mit Sam Griesel und sein Faible für den Drachenfels.