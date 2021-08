Tagebuch aus Frankreich : So erlebt Karsten Tadda das Trainingslager der Baskets

Baskets-Neuzugang Karsten Tadda (r., hier im Testspiel gegen die RheinStars Köln) berichtet im Tagebuch aus dem Trainingslager in Calais. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Special Calais Seit Freitag befinden sich die Telekom Baskets im Trainingslager in Frankreich. Neuzugang Karsten Tadda berichtet in einem Tagebuch von den Abläufen und Erlebnissen in Calais.

Tag 1 und 2 (Freitag und Samstag):

Nach einer langen Fahrt sind wir am Freitagabend in Calais angekommen. Es gab noch ein Abendessen, aber dann ging es gleich ins Bett, denn am Samstagmorgen stand die erste Trainingseinheit an. Die war noch nicht so intensiv, ein bisschen Kraft- und Individualtraining stand auf dem Programm.