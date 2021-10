Basketball-Bundesliga : Telekom Baskets Bonn kassieren ärgerliche Niederlage in Göttingen

Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Göttingen Die Telekom Basket Bonn haben am Samstagabend gegen Göttingen verloren. Beim 81:90 hatten sich die Bonner zwar immer wieder herangespielt, ließen dann jedoch die notwendige Cleverness vermissen.

Zwischen dem Vorhaben, einen Gegner nicht auf die Schulter zu nehmen und seiner Umsetzung können Welten liegen. Oder, wie Telekom-Baskets-Center Leon Kratzer nach der Partie erklärte: „Wir haben das Spiel schon in der ersten Halbzeit verloren.“ Das 81:90 (16:15, 22:27, 18:21, 25:27) bei der BG Göttingen ist aber nicht alleine so ärgerlich, weil es hausgemacht war, es entwertet auch einen der beiden Auftakterfolge gegen die Playoff-Kandidaten Berlin und Ulm.

Dass Göttingen die Partie mit 15 verwandelten Freiwürfen in Folge zu Ende brachte, sagt zudem etwas über die Bonner Cleverness, nachdem sich die Baskets drei Minuten vor Schluss auf zwei Punkte herangekämpft hatten aus, aber auch über die Leistung der Schiedsrichter. Nichtsdestotrotz: Mit einer Leistung wie in den vorausgegangenen Spielen hätte sich die Mannschaft des bedienten Cheftrainers Tuomas Iisalo gar nicht in diese Bedrängnis gebracht.

Von Beginn an waren Baskets-Trefferquote und –Intensität überschaubar. Dennoch blieben die Bonner den Veilchen auf den Fersen. Dass es für einen Sieg mehr brauchte, war jedem klar, der sah, wie die Hausherren aus jeder gelungenen Aktion mehr Stabilität generierten. Kleine wie große Bonner taten sich mit dem sperrigen Göttinger Center Philipp Hartwich schwer. Es führte kaum ein Weg um ihn herum und auch über ihn rüber konnten die Baskets kaum gelungene Aktionen landen.

Als sich die Göttinger Offensivrebounds - eigentlich eine Bonner Stärke in den ersten Spielen – häuften, nahm Iisalo die erste Auszeit und rief zur nur kurz anhaltenden Ordnung. Jeremy Morgan brachte die Baskets in Führung (31:29, 16.), Skyler Bowlin erhöhte kurz darauf nach einem Fastbreak. Endlich, mag der Bonner Trainerstab gedacht haben. So sieht das Spiel aus, das Iisalo sehen will. Aber seine Mannschaft sollte ihm nicht allzu häufig diese Freude bereiten.

Schon vor dem Gang in die Halbzeit waren es wieder die Göttinger, die nachlegten (42:38) und noch dazu der Bonner Schaltzentrale Jackson-Cartwright das dritte Foul anhängten. Da lief nicht viel in die Baskets-Richtung. Sportmanager Andreas Boettcher war sicher, dass es in der Bonner Kabine eine „intensive Besprechung“ gab. „Das war nicht die Intensität, die wir und vorgenommen haben. Wir wollten heute richtig war draufpacken, damit unsere ersten beiden Siege richtig was wert sind“, erklärte er.

Aber der Zug war so gut wie abgefahren. Göttingen machte einfach mehr aus seinen Möglichkeiten. Drei schnelle Dreier, ein Reboundverhältnis von 25:16 für die Hausherren – und Iisalo nahm schon in der zweiten Minute des dritten Viertels wieder eine Auszeit. Entscheidend stoppen konnte das Göttinger Spielfluss und –laune nicht. Jake Toolson markierte an der Freiwurflinie die mit 16 Punkten höchste Göttinger Führung (58:42, 26.), erst danach besannen sich die Iisalo-Männer offenbar der Ulm-Partie, in der sie ein schon verlorenes Spiel noch gedreht hatten.

Unter der aggressiveren Verteidigung zeigte das Team von Trainer Roel Moors Wirkung und kassierte einige Ballverluste. Mit nur noch sieben Zählern Rückstand und spielerisch aufsteigender Tendenz gingen die Bakets ins Schlussviertel (56:63).

Dort setzten sie ihren Weg zunächst fort und arbeiteten sich bis auf zwei Zähler wieder heran als der giftige Tyson Ward einen Bowlin-Steal zum 64:66 in den Korb stopfte. Das sah der mit dem fünften Foul disqualifizierte Justin Gorham schon von der Bank. Dann aber reihte sich ein Foulpfiff an den anderen. Zumeist gegen die Bonner. Drei Minuten vor Schluss musste Jackson-Cartwright das Feld vom Feld, bald darauf auch Justin Morgan.

Als sich die Mannschaften mal wieder nach einem Offensivfoulpfiff von der Göttinger Seite auf den Weg unter den Bonner Korb machten, wo James Dickey zwei Bonus-Würfe erhielt, zeigte die Kamera den zynisch lachenden Iisalo. Ein technisches Foul hatte er schon drei Göttinger Freiwürfe zuvor kassiert.

„Wir hatten große Probleme mit den Guards“, analysierte er nach dem Spiel. „Unsere defensive Rotation war nicht gut. Ich habe das zu 100 Prozent so gemeint, als vor dem Spiel gesagt habe, dass es nicht leicht wird. Wir müssen unser Struktur wahren. Keiner gewinnt das Spiel alleine“, sagt der Bonner Cheftrainer schon auf der Rückfahrt und klang einigermaßen bedient. Dennoch wollte er nicht den Arbeitseinsatz kritisieren: „Die Jungs kämpfen. Wir hatten heute auch kein großes Wurfglück. Das Spiel war deutlich schlechter als die letzte drei.