Basketball-Bundesliga Baskets sind zurück in der Spur

„Wir haben von Anfang an nicht ins Spiel gefunden“, beklagte der Academics-Aufbauspieler und Sohn des Heidelberger Oberbürgermeisters Niklas Würzner. „Dann ist es in dieser Halle schwer zurückzukommen und Bonn ist dann auch zu gut und hat uns nicht mehr ins Spiel gelassen“, sagte der Heidelberg Niklas Würzner. Die Energie der Baskets hatte den Academics von Beginn an kräftig ins Gesicht geblasen.