Auswärtsspiel gegen israelisches Team Telekom Baskets Bonn könnten auf Zypern gegen Hapoel spielen

Die Telekom Baskets Bonn werden das Auswärtsspiel in der Basketball-Champions-League gegen Hapoel Holon wegen des Krieges in Israel voraussichtlich in Zypern austragen. Wie der Präsident des zyprischen Basketball-Verbandes, Andreas Mouzouridis, am Freitag im heimischen Rundfunk (RIK) mitteilte, habe der israelische Verband den zypischen kontaktiert. „Der israelische Verband hat bereits die Fiba Europe gebeten, diesen Mannschaften zu erlauben, europäische Spiele in unserem Land auszutragen, und wartet auf eine Antwort“, sagte Mouzouridis. Die Zustimmung der Fiba gelte als sicher, fügte er hinzu.