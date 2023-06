BBL-Playoffs gegen Ludwigsburg Telekom Baskets Bonn auf dem Weg ins Finale

Eine kleine Leon-Kratzer-Show mit sieben Punkten in Folge zwang King zu einer schnellen Auszeit. Doch die Baskets hatten das Spiel jetzt im Griff, Ludwigsburg hatte weiter nur Einzelaktionen entgegenzusetzen – und die wurden jetzt seltener erfolgreich abgeschlossen. Als Shorts Ward per Alley-oop-Anspiel zum 65:45 stopfte (29.), war der Vorsprung, wie er das bei den Baskets so häufig getan hatte, üppig angewachsen – 20 Punkte vor und Ludwigsburg wirkte hilflos angesichts des auch jetzt nicht nachlassenden Bonner Willens.