Nach Schnitzeljagd durch Bonn Telekom Baskets präsentieren ihr neues Logo

In den vergangenen Tagen schien es, als gäbe es für die Fans der Telekom Baskets Bonn nur noch ein Thema: Bleibt das Strichmännchen erhalten oder nicht? In einer Schnitzeljagd in Form eines Puzzlespiels hatte der Bonner Basketball-Bundesligist am Donnerstag angekündigt, dass er an diesem Montag passend zur Jubiläumssaison – die Baskets feiern im kommenden Jahr ihren 30. Geburtstag – ein neues Logo präsentieren wird. Und hatte seine Anhänger an für den Verein wichtige Stellen der Stadt geschickt, an denen jeden Tag mehr Teile des neuen Logos zu sehen waren. Seit den ersten Einblicken hatten die Fans auf Social Media und in den Baskets-Foren gebangt, ob der stark stilisierte Basketballer aus dem seit der Vereinsgründung im Jahr 1995 bestehenden Wappen die Erneuerung überleben würde. Seit Montag wissen die Magenta-Anhänger: Ja, ein Teil des prägenden Strichmännchens hat auch Eingang in das neue Logo gefunden.